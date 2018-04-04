КНР намерена урегулировать торговые разногласия с США с помощью ВТО

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Пекин намерен посредством механизма урегулирования споров ВТО решить серьезные торговые разногласия с США, возникшие на фоне введения новых пошлин на сталь и алюминий, а также после публикации Вашингтоном списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые тарифы, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.
"Действия американской стороны серьезно нарушили основополагающие принципы Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО", — заявил дипломат.
По его словам, США не обратили никакого внимания на строгое дипломатическое представление КНР, "безосновательно опубликовали список товаров, на которые предлагается ввести пошлины, это типичный образец унилатерализма и торгового протекционизма, мы резко осуждаем это и решительно выступаем против".
США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.