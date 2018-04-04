Китай пригрозил США ответом на новый виток торговой войны

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Пекин заявил о готовности дать зеркальный ответ на действия США после публикации Вашингтоном списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

"Основываясь на "Законе КНР "О внешней торговле", мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Как отметили в минкоммерции, Китай "уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере".

Ранее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины в ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. С помощью этого Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с КНР. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Вашингтон заявляет, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.й