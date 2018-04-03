Россия может принять участие в добыче драгоценных металлов в Венесуэле

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Россия может принять участие в проектах по разведке и добыче драгоценных камней и металлов в Венесуэле, сообщило агентство AVN со ссылкой на заявление министра по экологическому развитию добывающей промышленности Венесуэлы Виктора Кано.

Заседание росийско-венесуэльской межправкомиссии проходит в эти дни в Каракасе. Речь может идти о добыче алмазов, золота и других минералов, используемых в технологическом секторе и промышленности.

Кроме того, не исключено, что Россия может начать поставки оборудования для горнодобывающей отрасли Венесуэлы. Страны также договорились изучить возможность подписания соглашений о сотрудничестве по совершенствованию систем разведки и добычи в добывающей сфере, усовершенствования соответствующих лабораторий.

В течение нескольких недель российские специалисты посетят добывающие предприятия в районе Ориноко, чтобы изучить их потенциал, отмечает агентство.