Отраслевой союз: экспорт органической продукции может вырасти в сотни раз

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Экспорт органической продукции из России сейчас составляет лишь 20 миллионов долларов, но к 2030 году после принятия закона об органическом сельском хозяйстве он может вырасти в сотни раз — до 15 миллиардов долларов в год, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования отношений в сфере производства органической продукции. В частности, документ определяет, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти. Производители такой продукции смогут в добровольном порядке сертифицировать свое производство.

Сведения о производителях и видах производимой ими продукции будут содержаться в едином госреестре. Эта информация будет находиться в открытом доступе, а включенные в него производители смогут рассчитывать на господдержку. Российские власти ожидают, что принятие закона поможет в развитии как производства, так и экспорта органической продукции.

"Сейчас объем экспорт российской органической продукции невелик, мы его оцениваем в сумму в лучшем случае 20 миллионов долларов…. Совокупный объем экспорта, которого могла бы Россия достичь к 2025-2030 годам, составляет по самым скромным подсчетам порядка 15 миллиардов долларов", — сказал Мироненко.

"У российского экспорта … хорошие перспективы, но надо очень грамотно работать по представлению российской продукции и ее продвижению на рынки", — добавил он. По словам главы союза, проект может помочь экспорту отечественных продуктов по нескольким направлениям, например, через запуск механизма взаимного признания нацсертификатов органической продукции.

По словам Мироненко, сейчас основными покупателями этой продукции являются европейские государства: Германия, Австрия, Литва. "Не так давно у нас были переговоры с Великобританией, на которых они говорили, что готовы купить почти 200 тысяч тонн органического зерна", — рассказал он. Однако существует потенциал для поставок таких продуктов и в Азию.