Отраслевой союз: экспорт органической продукции может вырасти в сотни раз

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Экспорт органической продукции из России сейчас составляет лишь 20 миллионов долларов, но к 2030 году после принятия закона об органическом сельском хозяйстве он может вырасти в сотни раз — до 15 миллиардов долларов в год, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.
Сведения о производителях и видах производимой ими продукции будут содержаться в едином госреестре. Эта информация будет находиться в открытом доступе, а включенные в него производители смогут рассчитывать на господдержку. Российские власти ожидают, что принятие закона поможет в развитии как производства, так и экспорта органической продукции.
"Сейчас объем экспорт российской органической продукции невелик, мы его оцениваем в сумму в лучшем случае 20 миллионов долларов…. Совокупный объем экспорта, которого могла бы Россия достичь к 2025-2030 годам, составляет по самым скромным подсчетам порядка 15 миллиардов долларов", — сказал Мироненко.
По словам Мироненко, сейчас основными покупателями этой продукции являются европейские государства: Германия, Австрия, Литва. "Не так давно у нас были переговоры с Великобританией, на которых они говорили, что готовы купить почти 200 тысяч тонн органического зерна", — рассказал он. Однако существует потенциал для поставок таких продуктов и в Азию.