Арест Магомедова не повлиял на работу НМТП

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова не повлиял на работу Новороссийского морского торгового порта (НМТП), заявил гендиректор порта Сергей Киреев.
"На нашу рабочую обстановку это никак не влияет", — сказал он в рамках конференц-звонка.
"Сумма" и "Транснефть" на паритетных началах владеют контрольным пакетом акций НМТП.
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.