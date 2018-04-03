Арест Магомедова не повлиял на работу НМТП

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова не повлиял на работу Новороссийского морского торгового порта (НМТП), заявил гендиректор порта Сергей Киреев.

"На нашу рабочую обстановку это никак не влияет", — сказал он в рамках конференц-звонка.

"Сумма" и "Транснефть" на паритетных началах владеют контрольным пакетом акций НМТП.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.