Российскому предприятию запретили поставлять мясо в страны ЕАЭС

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 апреля временно ограничивает поставки продукции животного происхождения российского "Курского мясоперерабатывающего завода" в другие страны ЕАЭС из-за нарушений, сообщает служба во вторник.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитраному надзору информирует о выявлении лабораториями службы несоответствии продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, имеющими право поставок своей продукции на территорию стран-членов ЕАЭС. В этой связи служба приняла решение ввести временные ограничения на поставки продукции ООО "Курский мясоперерабатывающий завод"", — говорится в сообщении.

В продукции этого завода нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в полуфабрикатах из мяса свиньи.

Ведомство не может ограничить оборот продукции этой компании на территории России, однако оно отправило в государственную ветслужбу Курской области письмо с просьбой обратить внимание на выпускаемую этим предприятием продукцию.

Помимо этого, служба вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО "Мусихин. Мир мёда", ООО "Албиф", ООО "Равис-птицефабрика сосновская", ООО "ПЕнзамолинвест", ЗАО "Поспелихинский молочный комбинат", ООО "Пятигорский молочный комбинат" и ООО "Ува-молоко" за различные нарушения.

"В случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на поставки продукции этих компаний на территорию стран-членов ЕАЭС", — подытожили в ведомстве.