Путин подписал закон об участии госучреждений здравоохранения в концессиях

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал принятый в марте Госдумой закон, направленный на расширение практики использования концессионных соглашений в сфере здравоохранения, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ допускает участие федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения (ФГБУЗ) в обязательствах по концессионному соглашению на стороне концедента — РФ, если объектом такого соглашения является имущество объектов здравоохранения (в том числе объектов санаторно-курортного лечения), которое на момент принятия решения о заключении соглашения принадлежит ФГБУЗ на праве оперативного управления.

ФГБУЗ будет вправе осуществлять отдельные полномочия концедента, за исключением полномочий по заключению, изменению, расторжению концессионного соглашения и контролю его исполнения. При этом у данного учреждения сохраняется возможность осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены его уставом.

Передаваемые ФГБУЗ полномочия концедента будут устанавливаться решением правительства РФ о заключении концессионного соглашения. К таким полномочиям, например, относятся подготовка проектов конкурсной документации и концессионных соглашений, обеспечение деятельности конкурсной комиссии и мониторинг исполнения концессионером взятых на себя обязательств по концессионному соглашению.

Предусмотренные законом изменения не затрагивают вопросов передачи в концессию самих объектов здравоохранения, а также порядка подготовки и принятия правительством решений о заключении концессионных соглашений в отношении находящихся в федеральной собственности объектов здравоохранения.

Передача объектов здравоохранения в концессию не означает коммерциализации медицинских услуг в рамках программы госгарантий населению и не окажут негативного влияния на уровень его медицинского обеспечения, ранее заявлял журналистам первый зампред думского комитета по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Принятие закона позволит не только повысить инвестпривлекательность невостребованных объектов здравоохранения, но и благотворно скажется на общем развитии отрасли, отмечал депутат.