МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке российского газопровода "Северный поток — 2", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток — 2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что принимают меры для того, чтобы донести до западных стран свою позицию.

"К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Против реализации проекта выступают ряд восточноевропейских стран Евросоюза, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Некоторые страны пытаются внести поправки в газовую директиву ЕС, распространив действие так называемого третьего энергопакета на все газопроводы на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, доступ третьих сторон к прокачке газа, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Как отметил российский премьер Дмитрий Медведев, за этим стоит желание "разыграть украинскую карту".