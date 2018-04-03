Россия готова рассмотреть расширение списка поставщиков томатов из Турции

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия может расширить список турецких поставщиков помидоров, сообщает Россельхознадзор во вторник.

"Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Российскую Федерацию томаты", — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что российская сторона отправила турецким коллегам "программу визита делегации специалистов Россельхознадзора для ознакомления с системой производства томатов на указанных предприятиях".

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. Анкара в свою очередь также вводила барьеры в торговле, которые касались, например, импорта пшеницы и масла. Все эти события стали неофициально именоваться "помидорной войной".