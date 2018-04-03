Дворкович: в бюро выставок спрашивали власти России про гарантии для ЭКСПО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) в ходе визита в Россию интересовалась у российских властей, каковы финансовые и организационные гарантии проведения выставки ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

С 3 по 5 апреля инспекционная комиссия МБВ посещает Россию. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

"Коллеги (инспекционная комиссия МБВ) интересовались гарантиями, которые мы даем — и законодательными, и финансовыми. Очень подробно обсуждали тему заявки. В чем ее основной смысл, в чем нюансы, в чем может быть интерес этой темы для большого числа стран — и развивающихся стран, прежде всего. Напомню, наша тема связана с инновациями и лучшим качеством жизни при применении инноваций. Мы подробно объяснили, из чего состоит эта тема. Инновации нужны не сами по себе, а для улучшения здоровья людей, улучшения качества медицинской помощи, улучшения состояния окружающей среды, безопасности, доступности образования и многих других элементов нашей повседневной жизни, а не каких-то абстрактных заоблачных вещей", — сказал Дворкович.

Он добавил, что комиссия интересовалась, как выстраивается мастер-план, какие будут павильоны и каким образом Россия заинтересует этими павильонами посетителей выставки, сколько будет посетителей, исходя из количества туристов, приезжающих в Россию, и инфраструктуры.

Екатеринбург участвует в конкурсе на право принять Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Если заявка победит, в городе построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "Умный город". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам тайного голосования делегатов государств, входящих в МБВ. ЭКСПО-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.