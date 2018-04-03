Греческие министры войдут в состав делегации на ПМЭФ-2018

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Представители правительства Греции на уровне министров войдут в состав греческой делегации на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс".

Участие греческой делегации в форуме обсуждалось на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом.

"По словам Димитриоса Веланиса, планируется, что в состав делегации войдут представители греческого правительства на уровне министров и руководителей регионов", — говорится в сообщении "Росконгресса".

На встрече также обсуждалась возможность организации в рамках ПМЭФ двух круглых столов с участием представителей крупного, среднего и малого бизнеса Греции и России.

"Наши страны совместно развивают целый ряд отраслей экономики. Видим заинтересованность греческих бизнесменов в региональном сотрудничестве и в организации совместных предприятий с российскими предпринимателями", — приводит "Росконгресс" слова Кобякова.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.