Греческие министры войдут в состав делегации на ПМЭФ-2018

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Представители правительства Греции на уровне министров войдут в состав греческой делегации на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс".
Участие греческой делегации в форуме обсуждалось на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом.
"По словам Димитриоса Веланиса, планируется, что в состав делегации войдут представители греческого правительства на уровне министров и руководителей регионов", — говорится в сообщении "Росконгресса".
"Наши страны совместно развивают целый ряд отраслей экономики. Видим заинтересованность греческих бизнесменов в региональном сотрудничестве и в организации совместных предприятий с российскими предпринимателями", — приводит "Росконгресс" слова Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.