Война авиаперевозок: эксперт рассказал, договорятся ли Таджикистан и Россия

ДУШАНБЕ, 3 апр – РИА Новости. Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал Sputnik Таджикистан, смогут ли авиационные власти Таджикистана и России прийти к решению спорных вопросов, и как скоро это произойдет.

Второго апреля Душанбе отозвал разрешения на полеты в республику у пяти российских авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса". В ответ российская сторона приостановила рейсы двух таджикских авиакомпаний — "СомонЭйр" и "Таджик Эйр" — в десять городов России.

Представители властей Таджикистана планируют посетить Москву, чтобы решить эту проблему. Однако пока ни состав делегации, ни дата визита неизвестны.

"У "войны авиаперевозок" есть субъективная составляющая – это интересы авиакомпаний, которые бьются за интересные и удобные слоты, и объективная – рост региональной конкуренции на рынке авиауслуг. Центральнозиатский регион уже стал одним из крупных мировых рынков потребления авиауслуг", — считает Грозин.

Эксперт отметил, что в последние пять лет подобные проблемы возникают регулярно, особенно после того, как для полетов гражданской авиации был открыт аэропорт "Жуковский".

"Появление этой новой инфраструктурной единицы стало если не отправной точкой, то поводом к "войне авиаперевозок". И не только с Душанбе, но и с Ташкентом ", — говорит Грозин.

Правда, по словам специалиста, Узбекистан, в отличие от Таджикистана, подходит к проблеме более конструктивно и готов идти на уступки.

"Авиаперевозки из государств, которые дают России максимальный прирост трудовых мигрантов, экономически оправданы, там с каждым годом крутится все больше денег. Та же компания "СомонЭйр" сейчас бьется за расширение возможностей переброски трудовых мигрантов и авиапассажиров.", — уверен Грозин.

Однако, как замечает эксперт, добиться формального паритета Таджикистану не удастся из-за разницы в весовых категориях с конкурентами — частными российскими авиакомпаниями UTair и "Уральские авиалинии".

Если Узбекистан обновляет свой авиапарк и модернизирует его, то Таджикистан позволить себе этого не может. Поэтому, считает Грозин, Таджикистан хочет получить односторонние уступки от российских авиационных властей.

По словам эксперта, после того, как предыдущие переговоры не принесли результата, Таджикистан пошел на обострение ситуации, перекрыв кислород российским компаниям, и получил на это зеркальный ответ. Но дальнейшей конфронтации Душанбе постарается избежать, уверен эксперт.

"Из-за ограниченных возможностей Таджикистан быстро эту борьбу проиграет. Выгоду не получит ни одна из сторон, а проиграют в первую очередь рядовые пассажиры", — сказал Грозин.

Он предположил, что, как и в предыдущих случаях, стороны найдут взаимоприемлемый компромисс. Но продержится он не долго, после чего снова начнется конкурентная борьба.

В свою очередь, в руководстве таджикской авиакомпании "СомонЭйр" уверены, что Душанбе и Москва смогут договориться.

"Мы надеемся, что это будет конструктивный диалог и стороны придут к нормальному решению. Главное, чтобы не страдали пассажиры. К сожалению, между нами есть недопонимание, но среди нас нет сторонников эскалации конфликта", — заявил Sputnik первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Сухроб Джураев.

Кто именно от компании "СомонЭйр" поедет в столицу России и, когда состоится сама встреча, он не знает. "Это будет решение правительства. Кого выберут, тот и будет представлять нас в Москве", — пояснил Джураев.

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