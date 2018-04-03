Россия обратится в ВТО по пошлинам США на сталь, заявили в Минпромторге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия обратится во Всемирную торговую организацию в связи с решением США ввести антидемпинговые пошлины на импорт стали и алюминия, прямые ответные меры необязательны, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Если будет принято такое решение, ведь вопрос не только в ведении ответных пошлин, это переговорный процесс. Это первое. Второе — это орган по разрешению споров ВТО, куда есть возможность обратиться. Уверен, что наша страна будет обращаться. Необязательно, что мы будем вводить ответные пошлины", — сказал Евтухов.
Решение об ответных мерах в отношении США уже принял Китай: со 2 апреля КНР ввела пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров.