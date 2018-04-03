В "помидорной войне" России и Турции проигравших не было, считает эксперт

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Помидорная война" между Россией и Турцией не выявила проигравших: РФ заработала на поставках растительной продукции, а Турция — на переработке пшеницы и экспорте муки, считает основатель турецкой трейдинговой компании AgriPro Фаик Генч.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. Анкара в свою очередь также вводила барьеры в торговле, которые касались, например, импорта пшеницы и масла. Все эти события стали неофициально именоваться "помидорной войной".

"С точки зрения торгового сальдо с Турцией Россия победила: профицит составил 1,2 миллиарда долларов (по итогам 2017 года – ред.)", — сказал Генч, выступая на конференции "Масложировая отрасль — драйвер роста российского АПК". По его словам, Турция в 2017 году импортировала 6,3 миллиона тонн растениеводческой продукции из России, включая 3,4 миллиона тонн пшеницы, 1,3 миллиона тонн кукурузы и 437 тысяч тонн нерафинированного подсолнечного масла.

"С точки зрения торгового сальдо со странами мира победила Турция, потому что мы реэкспортируем 3,5 миллиона тонн российской пшеницы в качестве муки. Мы крупнейший экспортер муки в мире", — продолжил эксперт. Такие поставки муки, по его оценкам, в прошлом году составили 1,7 миллиарда долларов.

В то же время он отметил, что экспорт турецких помидоров все же снизился: если в 2015 году поставки томатов за рубеж составляли 567 миллионов долларов, из которых на Россию приходилось 260 миллионов тонн, то экспорт турецких помидоров в 2017 году снизился до 289 миллионов долларов. "В итоге — проигравших нет", — заключил Генч.