В Минпромторге рассказали о сроках запуска системы tax free в России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ надеется, что система tax free к концу года будет работать по всей России, сказал заместитель главы министерства Виктор Евтухов.
Он также отметил, что система заработает в городах, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу, ближе к началу чемпионата.
Ранее во вторник Евтухов заявил, что система в экспериментальном режиме начнет работать с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.