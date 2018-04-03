В Минпромторге рассказали о сроках запуска системы tax free в России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ надеется, что система tax free к концу года будет работать по всей России, сказал заместитель главы министерства Виктор Евтухов.

"Надеюсь, что к концу года эта система развернется по всей России", — сказал Евтухов во время пресс-конференции, посвященной запуску в России системы tax free.

Он также отметил, что система заработает в городах, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу, ближе к началу чемпионата.

Ранее во вторник Евтухов заявил, что система в экспериментальном режиме начнет работать с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.