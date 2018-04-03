Банк "Российский капитал" и Тинькофф хотят начать совместную деятельность

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Банк "Российский капитал" и "Тинькофф банк" подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство об одобрении соглашения о совместной деятельности, говорится в материалах службы.

"В ФАС России 28 марта 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на заключение между АКБ "Российский капитал" и АО "Тинькофф Банк" соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации",- говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что в рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица могут предоставить сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.

"Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства (статья 33 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции")",- уточняет ФАС.