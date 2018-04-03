В МИД назвали ненормальным отсутствие экономических отношений с США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Отсутствие экономических отношений – это слабое место в контактах Москвы и Вашингтона, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы понимаем, что слабым местом наших отношений с США является отсутствие экономических отношений. Это ненормальная совершенно ситуация, потому что экономическая взаимозависимость — это серьезный баланс межгосударственный", — сказал он, выступая на дискуссии клуба "Валдай" в Москве.

В качестве примера Грушко привел отношения между США и Китаем, которые тоже очень непростые, "но там есть вот эта вот связка экономическая, взаимозависимость, которая будет каким-то образом влиять на существо этих отношений".