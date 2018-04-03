В развитие Нижегородской области в 2017 году вложили 78 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Около 78 миллиардов рублей инвестиций привлечено в рамках выполнения программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области в 2017 году, сообщает правительство региона.

"Подведены итоги реализации мероприятий программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов за 2017 год. В прошлом году в рамках реализации этих программ было привлечено порядка 78 миллиардов рублей инвестиций, получено 257 миллиардов рублей отгруженной продукции и 14 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. Создано 5,2 тысячи новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

В перечень объектов, которые реализованы в рамках программы, вошли строительство цеха по производству сухого кварцевого песка, участок сварки и сборки кабин для тракторов сельхозназначения; создание экструзионной линии для производства пластикового анкерного листа; строительство свиноводческого комплекса, проект по выращиванию ягод; телятники, коровники а также производство сувенирной продукции.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о необходимости улучшения качества жизни нижегородцев путем организации работы по основным направлениям: рост региональной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности управления, развитие человеческого капитала, формирование современной инфраструктуры.

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