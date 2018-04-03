СМИ: США хотят согласовать обновленный договор по НАФТА к середине апреля

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет согласовать предварительную версию обновленного договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) к середине апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Белый дом хочет, чтобы лидеры Канады и Мексики присоединились (к США) в объявлении общих пунктов обновленного соглашения на Саммите Америк, который начинается 13 апреля", — передает агентство. Его источники также отмечают, что обсуждения по поводу деталей соглашения и выработке юридических документов продолжатся.
По словам собеседников агентства, министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо в среду отправится в Вашингтон, где встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Кроме того, во встречах могут участвовать советник и зять Трампа Джаред Кушнер и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.
Источники агентства добавили, что глава МИД Канады Христя Фриланд в четверг также приедет в США для встречи с Лайтхайзером. В пятницу могут состояться встречи, в которых будут участвовать представители всех трех государств.
США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.