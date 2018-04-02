ФПИ объявил конкурс ПО для контроля ручных операций по сборке машин

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начинает конкурс по разработке программного обеспечения для контроля ручных операций по сборке машин, сообщили РИА Новости в фонде.

"ФПИ совместно c кластером информационных технологий фонда "Сколково" при технической поддержке предприятия "Камаз" объявляет о старте открытого конкурса на лучшее решение в области создания интеллектуальной технологии контроля ручных операций по видеоизображению с рабочего места оператора сборочного производства", – говорится в сообщении.

Как отметили в ФПИ, перед участниками стоит задача разработки программного обеспечения, способного распознавать и контролировать ручные операции правильной последовательности сборки машиностроительного изделия.

"Конкурс проводится по номинациям "Лучшее техническое решение" и "Лучшие перспективы коммерциализации". При этом информационная поддержка участников конкурса осуществляется на сайте nastavnik.kamaz.ru", – отметили в ФПИ.

По информации фонда, конкурс, состоящий из трёх этапов, начинается 2 апреля с приёма заявок, который продлится до 28 мая. Очная демонстрация и финал конкурса пройдут 1 августа.

"С победителем конкурса в номинации "Лучшее техническое решение" подписывается соглашение о подготовке документации на реализацию научно-технического проекта ФПИ по созданию интеллектуальной технологии контроля ручных операций", – пообещали в фонде.

Победитель в номинации "Лучшие перспективы коммерциализации" может претендовать на заключение с фондом "Сколково" соглашения о предоставлении малого гранта до пяти миллионов рублей.