ЦБ оценил переданные экс-собственниками "ФК Открытие" и Бинбанка активы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывшие собственники "Открытия" и Бинбанка оценивают активы, переданные ими в рамках санации на баланс банков, в 440 миллиардов рублей, Банк России — в 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Общие объемы активов, которые переданы и передаются в настоящий момент этой группой собственников (бывшие собственники "Открытия" и Бинбанка — ред.), ими самими оценены в 440 миллиардов рублей. Наша предварительная оценка этих активов значительно меньше", — сказал он.

"Если оставить их в таком состоянии, в котором они есть, и не делать реструктуризацию и изменение договорной базы, наша оценка этих активов пока не превышает 100 миллиардов рублей. А некоторые отдельные активы, если подойти к их оценке объективно, являются скорее пассивами, чем активами", — уточнил Поздышев.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра "ФК Открытие" и Бинбанка.