Банк плохих активов создадут из балансов "Рост банка", "Траста", ПСБ и АВБ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Банк плохих и непрофильных активов будет создан из балансов нескольких банков — "Рост банка", "Траста", Автовазбанка и Промсвязьбанка; после очищения хорошие активы первых двух банков будут переданы в Бинбанк и "ФК Открытие", сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"…Формирование банка или фонда проблемных и непрофильных активов. Он будет создан из нескольких балансов — это в основном баланс "Рост банка", на котором сформирован больший объем непрофильных активов, баланс банка "Траст". После очищения хорошие активы перейдут в Бинбанк и "Открытие", чтобы обслуживать их как обычные банковские кредиты", — сообщил он.

"И баланс Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка, непрофильные, связанные с бывшими акционерами, не имеющие никакого отношения к будущим задачам Промсвязьбанка", — добавил Поздышев.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра "ФК Открытие" и Бинбанка.