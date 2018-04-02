Источник сообщил о рейсе "Икара" из Жуковского в таджикский Худжанд

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Икар" (Pegas Fly) во вторник планирует начать полеты из подмосковного аэропорта "Жуковский" в таджикский город Худжанд, несмотря на проблемы в авиасообщении между РФ и Таджикистаном, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

"Вчера компания открыла рейсы из "Жуковского" в Курган-Тюбе, завтра полетим в Худжанд", — сказал собеседник агентства.

Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании "Уральские авиалинии" в полетах из нескольких городов РФ. Минтранс РФ, в свою очередь пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний "СомонЭйр" и "Таджик Эйр" в 10 городов РФ. Телеграмма об этом от Росавиации была получена в минувшую субботу.

Таджикские авиационные власти, в свою очередь приостановили полеты четырех российских авиакомпаний. Со 2 апреля отзываются ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса".

Официальная делегация Таджикистана во вторник планирует отправиться в Россию для решения проблем в авиасообщении, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в министерстве транспорта республики.

Pegas Fly ("Икар") — российская авиакомпания, созданная в 1993 году, базируется в аэропорту "Емельяново" (Красноярск). Вместе с Nordwind входит в группу "Пегас-Туристик". По данным на сайте компании, ее флот состоит из Boeing 767-300 и Boeing 737-800.