В Госдуму внесен проект об ответственности юрлиц в делах о подкупе

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий условия освобождения организаций от административной ответственности в делах о подкупе должностных лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас предусмотрена административная ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юрлица денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного действий.

Штраф для юрлиц предусмотрен в размере до трехкратной суммы такого вознаграждения, но не менее 1 миллиона рублей. А если незаконное вознаграждение было свыше 1 миллиона рублей, то штраф установлен в размере до тридцатикратной суммы вознаграждения, но не менее 20 миллионов рублей, а для вознаграждения свыше 10 миллионов рублей — до стократной суммы, но не менее 100 миллионов рублей. При этом предусмотрена конфискация такого вознаграждения.

Законопроектом предлагается освободить юридическое лицо от такой ответственности, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с ним, либо в отношении этого юрлица имело место вымогательство.

Однако данная норма не будет распространяться на административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок. Президент напоминает, что России предстоит вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а ранее она присоединилась к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Данная конвенция "не предусматривает аналогичных оснований для освобождения от ответственности за совершение таких правонарушений", отмечает глава российского государства.

В то же время законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу о незаконном вознаграждении от имени юрлица в виде ареста его имущества. Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа. Решение о наложении ареста будет приниматься судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а сам арест осуществляться в предусмотренном законодательством об исполнительном производстве порядке. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, законопроектом допускается лишь при отсутствии у юрлица иного имущества. Это позволит обеспечить выплату заработной платы работникам юридического лица и осуществление иных обязательных платежей, поясняет президент.