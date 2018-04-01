В России снизили пошлину на экспорт нефти

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля снизилась на 8,1 доллара — до 111,4 доллара за тонну со 119,5 доллара за тонну в марте, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля сократилась до 17,9 доллара с 19,4 доллара.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизилась до 33,4 доллара с 35,8 доллара, на темные — до 111,4 со 119,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 апреля уменьшилась до 33,4 доллара с 35,8 доллара, прямогонного (нафта) — до 61,2 доллара с 65,7 доллара за тонну.
Пошлина на кокс понизилась до 7,2 доллара с 7,7 доллара за тонну.