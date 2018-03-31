Все, как у всех: почему Apple оказалась устаревшей компанией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китайские производители смартфонов Huawei и Honor впервые обогнали Apple по числу проданных аппаратов в России. На ключевых рынках — в США, Европе и Японии — долю iOS сокращает Android. Флагман iPhone X стоимостью от 1000 долларов не оправдал надежд, и корпорация вынуждена снижать объемы производства. Аналитики уверяют, что интерес к новинкам Apple будет слабеть, поскольку конкуренты предлагают, по сути, тот же продукт за меньшие деньги. Как и почему компания из Купертино утрачивает позиции — в материале РИА Новости.

Рынок упал

В 2017 году мировой рынок смартфонов сократился. По информации аналитической компании IDC, это случилось впервые в истории.

Одна из причин — насыщение в США и Китае. За прошлый год в мире было продано 1,46 миллиарда смартфонов — на 0,5% меньше, чем в 2016-м. Из всех реализованных в 2017-м смартфонов 85,1% пришлось на устройства Android и только 14,8% — на iOS.

У компании Apple, на первый взгляд, дела идут неплохо. На фоне общего падения продажи iPhone, снизившиеся в 2016 году, в 2017-м увеличились на 0,2%.

Безнадежный флагман

Рост, казалось бы, вполне объясним. В минувшем году Apple вывела на рынок сразу две новые модели, практически одну за другой. Это iPhone 8, не вызвавший особого интереса, и iPhone X — супердорогой флагман. Поначалу спрос на него зашкаливал. Но в результате ожидания корпорации не оправдались. Потребители сочли флагман неоправданно дорогим.

Поклонники Apple давно привыкли к высокому ценнику яблочных устройств, однако и они не пожелали платить: цена не соответствует тем технологиям, которые предлагает смартфон. В итоге iPhone X провалился по всему миру.

Из-за вялого спроса на новинку Apple пришлось вдвое сократить объемы производства iPhone X в первом квартале: c запланированных 40 миллионов до 20 миллионов.

Провал очень болезненный, поскольку именно c iPhone X, по замыслу корпорации, должен был начаться очередной суперцикл — массовый переход пользователей старых iPhone на новинку.

Покупателей отпугнула не только cлишком высокая цена, но и отсутствие killing feature — прорывной технологии, на которую "западают" потребители и ориентируется весь рынок. Функция распознавания лица явно таковой не была.

"iPhone X — это имитация, а не инновация. Это тот же Samsung Galaxy Note (не говоря о том, что последний — это, по сути, Samsung Galaxy S8 с ручкой и дополнительной камерой, а тот, в свою очередь, вырос из Samsung Galaxy Note 7). Apple же берет на себя смелость утверждать, что функции iPhone X "потрясающие", "невероятные" и "новые", — отмечает популярный портал о технологиях TechCrunch.

© AP Photo / Lee Jin-man Демонстрация моделей Samsung Electronics Galaxy S8 и S8 + в Сеуле, Южная Корея © AP Photo / Lee Jin-man Демонстрация моделей Samsung Electronics Galaxy S8 и S8 + в Сеуле, Южная Корея

Масла в огонь подлил и "аккумуляторный скандал". В январе компания призналась, что намеренно замедляет работу более ранних моделей смартфона, чтобы продлить срок службы батарей.

Старые вместо новых

Чем же обусловлен рост продаж iPhone, если новинки потребители приняли весьма прохладно? Как ни странно, его обеспечили более старые модели смартфонов Apple.

Так, например, стоимость iPhone 7 и 7 Plus годичной давности начинается с 550 долларов, а дизайн устройств и начинка практически идентичны iPhone 8.

"iPhone 8 и 8 Plus — почему бы не назвать их такими, какие они есть — 7s и 7s Plus? Эти устройства повторяют старое, они не инновационны, и нет никакого смысла покупать их, если у вас есть iPhone 6 или более поздний", — констатирует TechCrunch.

Стоит отметить, что по итогам 2017 года Apple получила рекордную долю российского рынка смартфонов: 17% всех проданных устройств и 45% — в деньгах, подсчитали в "Евросети".

Но тренд такой же, как и во всем мире: абсолютным лидером по количеству проданных смартфонов стал iPhone SE с 32 Гб памяти, выпущенный еще в марте 2016 года.

© REUTERS / Stephen Lam iPhone SE. Презентация новой продукции компании Apple в Купертино © REUTERS / Stephen Lam iPhone SE. Презентация новой продукции компании Apple в Купертино

Ничего особенного

Продажи iPhone растут за счет развивающихся стран. А в США, на четырех крупнейших рынках Европы (Великобритании, Франции, Италии и Испании) и в Японии iOS утратила позиции. Доля Android там, напротив, увеличивается.

Интересно, что в Китае компании в 2017-м удалось расширить свою долю рынка сразу на пять процентов. Но ей все равно далеко до лидеров. В Поднебесной Apple занимает лишь пятую строчку по объемам продаж, уступая местным гигантам вроде Huawei, Хiaomi, Oppo и Vivo.

Комментируя перспективы Apple, миллиардер Цзя Юэтин, основатель китайской корпорации LeEco, в интервью CNBC назвал компанию "устаревшей", потому что она "крайне медленно реализует инновации".

Каждый год большинство производителей улучшают камеры, экраны, дизайн, повышают мощность процессоров своих смартфонов. Устройства Apple больше не революционны — у них все, как у всех.

У бывшего инженера Apple Боба Берро свое объяснение тому, почему компания уже не служит источником динамичных перемен, не задает тон на рынке.

© AP Photo / Paul Sakuma, File Генеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 года © AP Photo / Paul Sakuma, File Генеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 года

"В эпоху Стива Джобса в Apple царили атмосфера конфликта и организованный хаос — это способствовало творчеству и позволяло процветать инновациям. Тим Кук сделал Apple более "удобным" местом для работы, но конфликт пропал, а вместе с ним угасла и искра инноваций", — отмечает он.

Сейчас практически невозможно создать смартфон, выделяющийся на фоне конкурентов, по крайней мере в том, что касается аппаратной начинки, констатируют аналитики IDC. А потому в приоритете остается дизайн.

Apple, впрочем, уже готовит новую революцию. К 2020 году, по слухам, компания готовится вывести на рынок iPhone со сгибаемым экраном. Подобные прототипы различные компании демонстрируют на выставках, но пока никто не запустил их в массовое производство, сказываются конструктивные сложности, также есть сомнения в удобстве таких устройств.