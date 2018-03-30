Эксклюзивная партия дискретных биноклей выпущена к ЧМ-2018

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. К чемпионату мира по футболу 2018 года Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС, входит в состав холдинга "Швабе") выпустил эксклюзивную партию дискретных биноклей, брендированных эмблемой FIFA World Cup Russia 2018TM, сообщает пресс-служба холдинга.

"Специально для просмотра спортивных мероприятий инженеры "Швабе" разработали серию биноклей на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. С таким прибором болельщик с самой дальней трибуны сможет в деталях наблюдать за матчем, не упустив динамику игры благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

По его словам, изготовленный из отечественных компонентов бинокль выйдет ограниченной партией — всего три тысячи экземпляров.

"Сейчас партия полностью готова. Во втором квартале линейка приборов выйдет на рынок. Эмблема чемпионата, который Россия в этом году примет впервые в истории, сделает их сувениром, сохраняющим память об этих соревнованиях и нашей стране на многие годы", — отметил Патрикеев.

В пресс-службе рассказали, что традиционно дискретные бинокли выпускаются на ЛЗОС с 2014 года в трех цветах — желтом, зеленом и фиолетовом. Специально к ЧМ-2018 на заводе создали корпуса в фирменной гамме соревнований — синем и красном — эти цвета являются основными в логотипе чемпионата. Наряду с эмблемой FIFA ключевым элементом дизайна прибора стал узор, разработанный в рамках официальной концепции мероприятия. В его составе изображения жар-птицы, русского балета, матрешки, тройки, полета мяча и других символов столицы и футбольных игр.