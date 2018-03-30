Тамбовские предприятия ОПК нарастят выпуск продукции до 30 млрд рублей

ТАМБОВ, 30 мар — РИА Новости. Предприятия оборонной промышленности Тамбовской области к концу 2022 года планируют нарастить объем производства до 30 миллиардов рублей за счет привлечения заказов в результате модернизации действующих и разработки новых видов продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Перспективы развития предприятий оборонной промышленности Тамбовской области были рассмотрены в ходе встречи главы администрации региона Александра Никитина, генерального директора АО "Концерн "Созвездие" Алексея Бочарова и генерального директора АО "ТЗ "Ревтруд" Михаила Кондратьева.

"Определены три основных направления. Так, планируется создать научно-производственное объединение (НПО) на базе таких предприятий как "Ревтруд", "Октябрь", "Тамбоваппарат". В рамках второго направления данное НПО будет включено во вновь создаваемый межрегиональный радиоэлектронный кластер. Кроме того, планируется загрузить предприятия тамбовского НПО гражданской продукцией в соответствии с поручением президента России", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, мощности оборонных предприятий будут диверсифицированы под выпуск гражданской продукции, доля которой составит до 50% объема производства к 2022 году.

"В результате совместной проработки губернатором Александром Никитиным и Минобороны России вопросов загрузки этих предприятий в 2018 году объем промпроизводства на них в два раза превысит уровень 2017 года. Далее планируется ежегодное увеличение объема выпускаемой продукции не менее чем на 20%. Загрузка предприятий уже в этом году потребует принятия на работу дополнительно как минимум 200 специалистов", — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на выполнение задачи увеличения заказов будет нацелена работа организованного на базе завода "Тамбоваппарат" конструкторского бюро, в задачи которого войдет модернизация действующих и разработка новых видов продукции.

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