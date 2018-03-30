МУРМАНСК, 30 мар — РИА Новости. Объем инвестиций из федерального бюджета на развитие инфраструктуры аэропорта Мурмаши в Мурманской области может составить более 3,5 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Вопрос о развитии инфраструктуры мурманского аэропорта обсуждался на встрече министра и губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которая отметила, что аэропорт Мурмаши нуждается в реконструкции, в частности, необходимо отремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Как отметил Соколов, министерство транспорта РФ занимается разработкой плана магистральной транспортной инфраструктуры, и мурманский аэропорт будет внесен в этот план как один из основных с точки зрения развития аэропортовой инфраструктуры.

"Предполагаемый объем инвестиций — более точно покажет этап проектирования, но пока мы заявляемся на сумму из федерального бюджета более 3,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры аэродрома этого аэропорта. Но будут и внебюджетные инвестиции со стороны стратегического инвестора на строительство нового терминального комплекса", — сказал Соколов.

По его словам, в этом году такие стратегические решения могут быть приняты, если предложения министерства будут одобрены правительством РФ. "Скорость реализации этого проекта будет зависеть от возможностей бюджета, но он точно попадет в перспективные планы развития магистральной транспортной инфраструктуры", — добавил министр.

Как сообщила губернатор, собственником здания аэропорта является компания "Новапорт", она планирует сделать там масштабную реконструкцию. "Нам необходимо синхронизировать две эти задачи, чтобы сделать полную реконструкцию здания и взлетно-посадочной полосы. Мы считаем, что Мурманск — это воздушные ворота в Арктику, и заботимся об этом", — отметила Ковтун.

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