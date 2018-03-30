АСВ выплатит вкладчикам "ОФК Банка" около восьми миллиардов рублей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит 11 тысячам вкладчиков московского "ОФК Банка" около 8 миллиардов рублей, сообщает агентство в пятницу.

Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 21 марта в "ОФК Банке" сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице АСВ на полгода. Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.

"Согласно реестру обязательств ПАО "ОФК Банк" за выплатой страхового возмещения на сумму около 8 миллиардов рублей могут обратиться порядка 11 тысяч вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 19,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что страховое возмещение будет выплачиваться в 6 регионах, включая Мурманск и его область, где за выплатой на сумму 5,7 миллиарда рублей могут обратиться порядка 8 тысяч вкладчиков. В Карелии, по оценкам АСВ, за выплатами могут обратиться порядка 1 тысячи вкладчиков на сумму 719 миллионов рублей, в Москве — на 204,5 миллиона рублей могут обратиться около 430 вкладчиков.

В марте АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 2 апреля, их осуществит Сбербанк. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк") на 1 февраля занимал 82-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 64,5 миллиарда рублей.