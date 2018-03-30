В МВФ призвали пересмотреть цены на газ для населения Украины

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд настаивает на необходимости пересмотра цен на газ для населения Украины, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Кабмин на заседании в среду принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут.

"Мы считаем важным формирование цен на газ, в том числе и для домохозяйств, на рыночных принципах и опираясь на проведенные в 2016 году реформы, которые можно отнести к наиболее заметным реформаторским достижениям Украины за последние годы", — отметил Люнгман.

При этом он напомнил, что цены на газ для домохозяйств на Украине не пересматривались в течение двух лет, несмотря на то, что мировые цены на этот энергоноситель значительно возросли.

"Следствием этого является скрытые и регрессивные по своей сути субсидии, от которых прежде всего и непропорционально выигрывают потребители, которые тратят наибольшие объемы газа", — подчеркнул Люнгман.

Он также добавил, что необеспеченные и уязвимые слои населения на Украине полностью защищены от роста цен на газ системой жилищно-коммунальных субсидий.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Гройсман говорил о первом полугодии.