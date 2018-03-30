Пушков ответил "Нафтогазу", назвавшему сотрудников "Газпрома" котиками

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение украинского "Нафтогаза", заявив, что судить о том, кто "котик", можно после того, как у Киева закончится газ.

Ранее на странице "Нафтогаз Украины" в Facebook появилось сообщение: "Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "будем посмотреть", но правила есть правила". Таким образом компания прокомментировала новость о том, что "Газпром" отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплату "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма.

"На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда "Нафтогаз" останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком", — написал Пушков в Twitter.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 марта 2018 г.

"Газпром" 21 марта обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.