В Кремле отчитались о подаче сотрудниками деклараций о доходах за 2017 год

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники администрации президента РФ подали декларации о доходах за 2017 год: система работает не первый год, дисциплина в этом вопросе идеальная, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, по правилам ли прошла в этом году подача сотрудниками администрации деклараций о доходах, Песков сказал: "Абсолютно. Система работает не первый год, и очень жестко, скажем так, караются те, кто не выполняет требования. Поэтому здесь в данном случае дисциплина идеальная".

Срок подачи документов истекает 1 апреля.