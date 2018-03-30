Глава ГСС рассказал о совершенствовании послепродажного обслуживания SSJ100

Москва, 30 мар — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (производитель самолета Sukhoi Superjet 100, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") готовят пульные соглашения для эксплуатантов самолета и расширяют склады запчастей, рассказал в интервью РИА Новости президент ГСС Александр Рубцов.

"Мы сейчас пытаемся поменять политику ГСС, сделать ее более customer-friendly, то есть клиентоориентированной. До этого политика по целому ряду вопросов, в частности, послепродажной поддержки, пульных соглашений, ввода в эксплуатацию, обучения — была менее ориентирована на клиента, а более ориентирована на компенсацию своих расходов", — заявил он.

"Первое, что мы делаем, это наводим порядок на складах запасных частей. Мы их сейчас автоматизируем, закупаем необходимое оборудование для того, чтобы качественно улучшить поддержку по запасным частям", — продолжил Рубцов.

Второй шаг — введение пульных программ для всех наших клиентов ГСС. "Такие соглашения мы уже подписали с авиакомпанией "Ямал". Сейчас будем работать с "Аэрофлотом" и с рядом других заказчиков, чтобы у них тоже были пульные соглашения, которые покрывали бы значительную часть номенклатуры комплектующих изделий", — отметил президент ГСС.

В планах компании — внедрение и расширение эксплуатационной базы, в первую очередь, в российских аэропортах.

"Будем внедрять специалистов на местах, которые будут специально подготовлены для обслуживания Superjet, с тем, чтобы в транзитных аэропортах у нас меньше зависало самолетов из-за того, что там просто недостаточно специалистов. Эту задачу будем решать в текущем году", — сказал собеседник агентства.