Глава ГСС рассказал о совершенствовании послепродажного обслуживания SSJ100

Москва, 30 мар — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (производитель самолета Sukhoi Superjet 100, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") готовят пульные соглашения для эксплуатантов самолета и расширяют склады запчастей, рассказал в интервью РИА Новости президент ГСС Александр Рубцов.
"Первое, что мы делаем, это наводим порядок на складах запасных частей. Мы их сейчас автоматизируем, закупаем необходимое оборудование для того, чтобы качественно улучшить поддержку по запасным частям", — продолжил Рубцов.
Второй шаг — введение пульных программ для всех наших клиентов ГСС. "Такие соглашения мы уже подписали с авиакомпанией "Ямал". Сейчас будем работать с "Аэрофлотом" и с рядом других заказчиков, чтобы у них тоже были пульные соглашения, которые покрывали бы значительную часть номенклатуры комплектующих изделий", — отметил президент ГСС.
В планах компании — внедрение и расширение эксплуатационной базы, в первую очередь, в российских аэропортах.
"Будем внедрять специалистов на местах, которые будут специально подготовлены для обслуживания Superjet, с тем, чтобы в транзитных аэропортах у нас меньше зависало самолетов из-за того, что там просто недостаточно специалистов. Эту задачу будем решать в текущем году", — сказал собеседник агентства.