Рубцов: двигатель SaM-146 станет базовым для 75-местной версии SSJ100

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российско-французский двигатель SaM-146 станет базовой силовой установкой для новой 75-местной версии Sukhoi Superjet 100, рассказал в интервью РИА Новости президент "Гражданских самолетов Сухого" (компания входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") Александр Рубцов.

Ранее в марте СМИ сообщили, что новый самолет может быть интересен специальному летному отряду "Россия" и Минобороны.

"На данном этапе мы рассматриваем в качестве основного двигателя использовать собираемый в Рыбинске SaM-146, он будет предлагаться как основной мотор в необходимых госзаказчикам исполнениях", — сообщил Рубцов.

Для коммерческих заказчиков, продолжил он, рассматривается возможность сделать глубокую модернизацию этого двигателя. "Двигателисты сейчас готовят соответствующее предложение по нашему запросу. Мы не исключаем, что это будет двигатель с другим вентилятором, с большей двухконтурностью, но он появится чуть позже", — отметил Рубцов.

SaM-146 — интегрированная силовая установка, включающая двигатель, мотогондолу и устройство реверсирования тяги, которая предназначена для применения на Sukhoi Superjet 100. Производством двигателей занимается российско-французская компания PowerJet — совместное предприятие Safran и НПО "Сатурн".

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