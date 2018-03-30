В Крыму работают три тысячи иностранных фирм, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Крыму зарегистрировано три тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранцы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кроме того, глава республики подчеркнул, что у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе.
"В то же время, доля иностранных инвестиций в крымской экономике невелика. Мы пока рассчитываем на отечественного инвестора", — сказал Аксенов.
По его словам, проблемы в инвестиционной сфере связаны как с объективными, так и с субъективными факторами. К числу первых относятся санкции и вопросы нестыковок в законодательстве.
"Еще один объективный фактор – это дефицит электроэнергии, который пока еще есть в Крыму. Задержки с оформлением техподключения у инвесторов возникают, в том числе, и по этой причине. Проблема энергодефицита будет решена после ввода в эксплуатацию новых электростанций. Это благоприятно скажется и на инвестиционном климате", — отметил Аксенов.
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