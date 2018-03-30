Медведев поручил закрепить срок публикации законодательства о налогах

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития закрепить в правовой плоскости норму, согласно которой все налоговые изменения, вступающие в силу с 1 января, должны быть опубликованы до 1 сентября годом ранее, сообщается на сайте кабмина.

"Минфину России (А.Г.Силуанову) и Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с экспертным советом при правительстве Российской Федерации и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные проекты нормативных правовых актов, предусматривающие, что акты законодательства Российской Федерации о налогах, вступающие в силу с 1 января года, следующего за годом их принятия, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября текущего года. Срок – май 2018 года", — говорится в перечне поручений.

Также Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития совместно с регионами РФ до мая предложить меры по расширению перечня видов деятельности, которые подпадают под систему патентного налогообложения, и по расширению полномочий регионов в части регулирования патентной системы налогообложения.

Кроме того, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и министру РФ Михаилу Абызову поручено до мая представить в правительство РФ предложения по расширению использования дистанционного цифрового контроля в деятельности контрольно-надзорных органов, в том числе на региональном и местном уровнях. Помимо этого, Минфину и МВД необходимо представить в правительство РФ предложения по обязательному представлению налоговыми органами мотивированного мнения о наличии состава преступления в рамках расследования уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере уплаты налогов, сборов и страховых платежей. Срок выполнения поручения – апрель 2018 года.

Поручения даны по итогам заседания по контролю за реализацией программы "Экономика роста и благосостояния", состоявшегося 14 марта 2018 года.