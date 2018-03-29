ОАК второй год подряд получила прибыль по РСБУ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Консолидированная чистая прибыль Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по РСБУ по итогам 2017 года увеличилась на 10% по сравнению с 2016 годом и составила 1,1 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка достигла 428,8 миллиарда рублей, превысив на 9% показатель 2016 года, говорится в релизе.

"На заседании совета директоров ОАК, прошедшем 29 марта под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, были рассмотрены основные показатели исполнения бюджета группы ОАК за 2017 год, утвержден финансово-хозяйственный план и основные показатели бюджета на 2018 год", — отмечается в релизе.

Совет директоров также рассмотрел концепцию организации инженерного центра по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), которую предстоит обсудить и согласовать с китайской стороной.

Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству принадлежит 92,32% акций холдинга. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых Компания "Сухой"; Корпорация "Иркут"; Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина; "Туполев"; "Ильюшин Финанс Ко."; "Авиастар-СП"; "ВАСО"; РСК "МиГ"; ЭМЗ им. В. М. Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; "АэроКомпозит"; ТАНТК им. Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ — от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.