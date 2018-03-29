В "Нафтогазе" рассказали, сколько газа находится в украинских хранилищах

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украине хватит газа, "даже если снег пролежит до лета". Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в Twitter.

"Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла…" — отмечает компания.

Запасів газу вистачить (в ПСГ 7,8 млрд куб.м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла… pic.twitter.com/iDAMHXLITg — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа, сообщается на сайте Верховной рады.