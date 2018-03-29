На Кубани планируют нарастить ВРП до пяти триллионов рублей к 2030 году

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратное увеличение валового регионального продукта (ВРП) с 2,5 триллионов рублей до 5 триллионов рублей предусмотрено в рамках Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, сообщил в ходе презентации региона в ТПП РФ глава края Вениамин Кондратьев.

"Мы уже реализовываем Стратегию 2030 и это тот алгоритм, которому мы следуем и развиваем в целом экономику региона. Мы не можем стоять на месте и ВРП края увеличится вдвое к 2030 году, это должно быть 5 триллионов рублей, ежегодный рост бюджета не менее 4%, это значит, что как минимум к 2030 году бюджет региона достигнет 600 миллиардов рублей", — сказал Кондратьев.

По его словам, в прошлом году миграция составила 60 тысяч человек.

"Целый район переехал в Краснодарский край. До 77 миллионов человек может быть увеличена численность Краснодарского края…. И в первую очередь всё, что мы делаем, мы делаем для людей",- подчеркнул Кондратьев.

Глава региона добавил, что в Краснодарском крае выстроена четкая система работы по улучшению инвестиционного климата.

"И внутренний и региональный инвестор должен чувствовать себя максимально комфортно, и очень важно, чтобы именно региональный инвестор поверил во власть. В прошлом году объем вложений вырос на 16% — около 300 предприятий с иностранным капиталом находится в регионе",- акцентировал глава Кубани.

Губернатор региона подчеркнул, что Стратегия 2030 должна максимально запустить те отрасли, которые делают богаче экономику. В

"В первую очередь мы не только аграрный регион, мы и здравница, и курортный край, но сегодня мы вкладываемся и в промышленность и она будет активно развиваться в регионе и переработка, это очень важно…Мы делаем ставку на создании высокотехнологичных производств — промышленность, переработку и машиностроение",- акцентировал Кондратьев.

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