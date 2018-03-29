НИЖНИЙ НОВГОРОД 29 мар — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Вайоцдзорской области республики Армения Арутюн Саргсян договорились о развитии культурных и экономических связей между регионами, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В 2017 году товарооборот между Нижегородской областью и Арменией составил более 33 миллионов долларов США, увеличившись на 15% по сравнению с 2016 годом. При этом экспорт составил около 25 миллионов долларов и увеличился на 8%, импорт – более восьми миллионов долларов и увеличился на 43%.

"Со стороны Армении будут приложены все усилия для дальнейшего роста экономического потенциала и товарооборота регионов. Это будет касаться как сельскохозяйственной сферы, так и производства строительных материалов и развития сотрудничества в сфере культуры и образования", — приводит пресс-служба слова Саргсяна.

В частности, представители Армении выразили заинтересованность в увеличении числа армянских студентов, обучающихся в вузах региона.

"Для меня визит делегации Вайоцдзорской области стал знаком большого уважения к региону. Отрадно, что поводом для него стало участие в мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького. Творчество этого великого русского писателя связывает наши страны и регионы", — подчеркнул глава Нижегородской области.

В августе 2014 года школе №1 с углубленным изучением русского языка в городе Джермук Вайоцдзорской области было присвоено имя Максима Горького. В марте 2018 года правительством Нижегородской области был передан комплект художественной литературы и документальных материалов о жизни и творческом пути Горького для педагогов и учащихся школы.

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