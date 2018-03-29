Глава ТПП назвал Кубань законодательницей моды в туризме и промышленности

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Краснодарский край является законодателем моды в промышленности, туристическом кластере и виноделии, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

В ТПП в четверг проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Краснодарского края, где присутствуют представители бизнеса, посольств и полпредств, сенаторы СФ РФ, зарубежные партнёры, банки.

"По многим позициям Кубань является законодателем мод в промышленности, туристическом кластере и виноделии. То, что начали в Краснодарском крае, часто продолжают другие регионы. Сегодня мы узнаем новое о том, что делается, и что будет делаться в регионе", — сказал в ходе презентации Катырин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сегодня в рамках презентации будет рассказано о современных способах и методах развития региона, о том, что есть и новых направлениях, стратегии развития 2030 региона и о том, как в целом развивается экономика Кубани.

"Сегодня мы не можем отстать от реалии жизни и понимаем одно, кто сегодня не сделает, тот завтра опоздает. Мы говорим об импортозамещении и этим надо воспользоваться. Каждый регион старается занять своей продукцией и своими товарами полки магазинов. Краснодарский край нацелен занять ключевое место на полках нашего внутреннего рынка. Выбрать те отрасли экономики, которые позволят это сделать, и мы двигаемся к этим целям", — сказал губернатор.

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