Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном росте цен на бензин

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о публикациях о возможном росте цен на бензин в РФ.

"Вы знаете, это вопрос, который, конечно же, нужно адресовать кабинету министров, это вопрос правительства, исключительно прерогатива правительства. Поэтому я здесь ничего не могу сказать, я не знаю, на чем основываются подобные публикации, если я не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается", — ответил Песков на вопрос журналистов о публикациях экспертов о грядущем подорожании бензина в стране.