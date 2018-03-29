На Украине обвинили "Газпром" в неуплате долга

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Сумма долга "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решению Стокгольмского арбитража ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов из-за начисления пени, деньги будут взысканы в ближайшее время, заявил в четверг журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

"На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", — цитирует Петренко украинское агентство УНИАН.

При этом, по его словам, Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга российской компании на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

Петренко подчеркнул, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована Стокгольмским арбитражем, будет только расти "и она будет полностью взыскана в ближайшее время".

"Я убежден, что это (взыскание долга. — Прим. ред.) вопрос времени и сумма будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", — отметил министр. Петренко также добавил, что по решению украинского суда с "Газпрома" уже получено в пользу бюджета Украины более 100 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов).

Ранее в "Газпроме" заявили, что компания не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по требованию денежных средств с компании, соответствующий иск готовится в международный арбитраж.