На Украине обвинили "Газпром" в неуплате долга

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Сумма долга "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решению Стокгольмского арбитража ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов из-за начисления пени, деньги будут взысканы в ближайшее время, заявил в четверг журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.
"На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", — цитирует Петренко украинское агентство УНИАН.
При этом, по его словам, Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга российской компании на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.
"Я убежден, что это (взыскание долга. — Прим. ред.) вопрос времени и сумма будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", — отметил министр. Петренко также добавил, что по решению украинского суда с "Газпрома" уже получено в пользу бюджета Украины более 100 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов).
Ранее в "Газпроме" заявили, что компания не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по требованию денежных средств с компании, соответствующий иск готовится в международный арбитраж.