В Кремле оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возможный запрет на продажу евробондов РФ на фондовом рынке Лондона не может не наносить урон реноме Британии в глазах инвесторов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления посла США в РФ Джон Хантсмана, который не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и публикацию The Guardian о предложении запретить ведущим клиринговым компаниям Европы, в том числе Euroclear и Clearstream, работать с российскими бумагами.

"Поэтому мы сейчас очень внимательно отслеживаем и наблюдаем за такими заявлениями", — добавил Песков.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность запрета на продажу РФ евробондов на фондовом рынке Лондона, поскольку "дыры" в текущих законах позволяют "санкционным" российским банкам выступать организаторами размещений. Ранее в марте британские инвесторы выкупили значительную часть размещения евробондов РФ объемом 4 миллиарда долларов. Организатором выступил "ВТБ Капитал".

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.