Путин в четверг проведет совещание с Новаком

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание с министром энергетики Александром Новаком по топливно-энергетическому комплексу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет его совещание с Новаком по вопросам ТЭКа и по тем областям, которые курирует министерство", — сказал Песков.

"Вопрос международного взаимодействия на энергетических рынках, безусловно, актуален. Я имею в виду в контексте совещания с Новаком, это вопросы, которые на повестке дня", — добавил он.

Песков также отметил, что у президента запланирована "серия обычных встреч и внутренних совещаний".