АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка, сообщается в материалах банка.

С середины декабря Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Банк России в пятницу сообщил, что АСВ выкупит допэмиссию обыкновенных акций Промсвязьбанка за 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем свыше 99,9% его акций.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.