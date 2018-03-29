ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Лайт" (Лайтбанка), говорится в сообщении регулятора.

Поясняется, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как сообщает ЦБ, проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц; при этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, а надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Также отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении Лайтбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения, но руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности.

В банк назначена временная администрация.

Лайтанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ.