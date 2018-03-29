ЦБ отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского "Активкапитал Банка" ("АК Банка"), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, в марте текущего года "АК Банк" провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Отмечается, что ЦБ РФ неоднократно применял в отношении "АК Банка" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов, сообщает ЦБ. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 117-е место в банковской системе РФ.