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Экономика

Эксперты рассказали об отношении россиян к картам лояльности

03:3329.03.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПокупатели в супермаркете. Архивное фотоПокупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Карты лояльности, предоставляющие скидки и накапливающие баллы, по-прежнему, как и шесть лет назад, пользуются популярностью у россиян, хотя сейчас распространение начинают получать накопительные, а не дисконтные карты, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Респондентам задавались вопросы о пользовании дисконтными или накопительными картами торговых сетей. Аналогичные опросы проводились в 2012 и 2006 годах.

"Отвечая на вопрос о наличии скидочных или подарочных карт, 84% россиян признались в наличии у них дисконтной карты. Более половины опрошенных (56%) отметили наличие накопительной карты. Подарочные карты имеются у 18% респондентов. И каждый восьмой (12%) ответил, что никакими картами не владеет", — говорится в исследовании.

Прошлое и настоящее

Для сравнения, в 2012 году 97% россиян сообщили, что у них есть дисконтная карта, тогда как в 2006 году таких было лишь 27%. О наличии накопительной карты в 2012 году рассказали 34% респондентов, в 2006 году — 8%. Шесть лет назад подарочные карты были у 26% россиян, 12 лет назад — лишь у 3%.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Ромир" отмечает, что по сравнению с 2012 годом общая доля россиян, владеющих скидочными и накопительными, почти не изменилась — изменилось лишь распределение владельцев накопительных и дисконтных карт.

"Возможно, это связано, в том числе, и с изменением политики торговых сетей, которые теперь предпочитают использовать не обычные скидочные карты, а накопительные", — указывает холдинг. В исследовании также отмечается, что доля тех россиян, кто не пользуется никакими картами магазинов, за последние шесть лет значительно выросла: до 12% с 3%.

"С одной стороны, может сказываться карточная усталость – россияне больше не хотят использовать карты торговых сетей, так как не видят особой выгоды для себя. С другой стороны, в последнее время ритейл предлагает такое количество промо и скидок, что и без специальной карты магазина можно приобрести товары по выгодным ценам", — говорится в релизе.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Любимые магазины

По данным исследования, наибольшей популярностью у владельцев карт пользуются дисконтные карты продуктовых магазинов (они есть у 90% респондентов). Более двух третей (67%) владельцев используют карты магазинов бытовой техники электроники, 61% — карты магазинов одежды (61%), 59% — парфюмерии и косметики.

"Чуть более половины обладателей карт используют их в магазинах обуви (55%) и спортивных товаров (55%). Карты других типов торговых сетей распространены значительно меньше. Например, карты магазинов товаров для дома есть у 40% опрошенных, детских магазинов – у 36%, книжных – 23%, магазинов товаров для животных — 21%. Скидочными картами на АЗС пользуется всего 2% респондентов", — говорится в исследовании.

Холдинг в ходе опроса также задавал вопрос о том, влияет ли факт наличия карты на частоту их посещений данного магазина. "Более половины респондентов (52%) уверенно ответили, что, действительно, стараются посещать только те магазины, в которых у них есть карты. В 2012 году доля таких лояльных клиентов была еще выше и составляла 60%", — отмечает "Ромир".

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В то же время по сравнению с прошлыми опросами растет число тех, кто посещает различные магазины, независимо от наличия карты. В 2018 году такой ответ указали 43% респондентов, в 2012 году — 36%, в 2006 году — 32%. Еще 3% владельцев карт сообщили, что ими почти не пользуются, поэтому посещают любые интересующие их магазины. Шесть лет назад таких было 4%, 12 лет назад — 15%.

"Таким образом, можно говорить о том, что в вопросе лояльности в связи с наличием карты голоса распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу тех, кто все же старается хранить верность именно тем сетям и магазинам, карты которых у них имеются в наличии", — отмечается в релизе.

Размер имеет значение

Наконец, "Ромир" спрашивал у россиян, каким, по их мнению, должен быть размер скидки по карте для завоевания максимальной лояльности. "Скромной 5-процентной скидкой готовы довольствоваться 9% опрошенных. Для четверти россиян (27%) достаточно 10%-ной скидки, чтобы они посещали только магазин, выдавший карту. 30% опрошенных настаивают на скидке в 15-20%", — указывает холдинг.

Покупатели перед открытием гипермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Еще 26% респондентов для повышения своей лояльности просят скидку в 25% и более. "Отметим, что с течением времени россияне, видимо, освоившись с системами скидок, немного умерили свои аппетиты. Доля, требовавших большие скидки в предыдущие годы была немного, но выше", — отмечается в исследовании.

Руководитель департамента панельных исследований "Ромира" Инна Афанасенко отметила, что запуск карт лояльности и таргетированная работа с покупателем является основной задачей современных маркетологов.

"Если ранее основным каналом продаж, в которых активно использовались карты лояльности, был гипермаркет, то сейчас большинство крупнейших ритейлеров запускают и активно используют карты даже в таких форматах как магазины у дома", — указала эксперт.

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